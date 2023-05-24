Додик назвал честью вручить орден Путину

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик заявил 23 мая, что для него честь лично вручить российскому коллеге Владимиру Путину орден Республики Сербской.

«Для меня важно, что маленькая Республика Сербская ведет диалог с человеком (Путиным. — Ред.), который считается одним из самых влиятельных в мире и представляет одну из самых сильных стран в мире, разговаривает обо всех открытых вопросах. Мне важно вручить ему орден, которым я его наградил ко Дню Республики Сербской. <...> Это честь, это честь для Республики Сербской, что человек такого масштаба принимает наш орден», — сказал он в интервью телеканалу РТРС.

В начале года Додик заочно наградил российского лидера орденом. О награждении было объявлено 9 января в рамках празднования Дня Республики Сербской (РС).

23 мая в Москве состоялась встреча Милорада Додика и Владимира Путина. Лидеры обсудили, в частности, цену на газ и проект трубопровода для поставок топлива из РФ.

Кроме того, Путин поблагодарил президента РС за нейтральную позицию по Украине. Путин также добавил, что отношения между РФ и Республикой Сербской развиваются успешно: товарооборот небольшой, однако тенденция хорошая — рост составил 57%.

Также Додик указал на то, что РФ была вынуждена начать спецоперацию по защите Донбасса. Он заявил, что РС не разделяет «истерический» подход Запада по ситуации с украинским конфликтом.

Накануне встречи, 22 мая, Милорад Додик заявил о необходимости понимать роль России в мировом сообществе и уважать ее. Нелюбовь коллективного Запада к России и ее президенту Владимиру Путину закономерна, ведь РФ не поставляет западным странам дешевые ресурсы, как это было прежде, добавил он.

Также в этот день глава представительства Республики Сербской в России Душан Перович, Республика Сербская Боснии и Герцеговины готова оплачивать покупку российского газа в рублях.