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В Турции рассказали о главной военной ошибке Зеленского в Артемовске

Cumhuriyet: потери ВСУ в Артемовске станут серьезной проблемой для Зеленского в будущем
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Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
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Большие потери среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске могут стать серьезной проблемой для президента Владимира Зеленского в будущем. Об этом во вторник, 23 мая, заявил обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Берктай Дениз.

«Зеленский настойчиво оставался в Артемовске, несмотря на предложение военных отойти, и потерял большое количество украинских бойцов. В будущем эта ситуация может доставить ему немало головной боли», — указано в материале.

Журналист расценил освобождение этого города как победу России над НАТО, поскольку Артемовск находится на пересечении транспортных сетей, а интенсивность боевых действий превратила это место в символ конфликта.

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Артемовск полностью перешел под контроль российских сил, сообщило 21 мая Минобороны России. Днем ранее об этом заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Тем временем врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска.

21 мая Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением города.

Военный эксперт Василий Дандыкин 22 мая в разговоре с «Известиями» указал, что освобождение Артемовска станет моральным ударом для ВСУ и украинских идеологов.

В тот же день военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин заявил, что взятие Артемовска разрушило миф о его неприступности, а также вынудило Киев сменить риторику в попытке обесценить потерю города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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