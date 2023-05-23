Путин заявил, что в России происходит момент мощной консолидации российского общества
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- Путин заявил, что в России происходит момент мощной консолидации российского общества
Президент России Владимир Путин заявил, что страна переживает нелегкие времена, но сейчас момент мощной консолидации, желания укрепить основы духовности и создать условия развития экономики. Об этом он сказал 23 мая в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле.
«Всё-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить основы нашей духовности», — подчеркнул российский лидер.
Завершая церемонию, Путин поблагодарил всех награжденных за вклад в будущее России.
На встрече российский лидер также подчеркнул стойкость бойцов — участников спецоперации. По его словам, все они, вне зависимости от национальной принадлежности, сражаются за страну.
В ходе своей речи глава государства подчеркнул, что заинтересованность в судьбе родины, а также готовность защищать национальные интересы — это отличительная черта русского народа.