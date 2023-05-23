Стало известно о гибели командира отделения спецназа Зеленского под Артемовском

Российские военнослужащие ликвидировали командира отделения украинского президентского полка спецназначения Ростислава Кария недалеко от Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом во вторник, 23 мая, заявил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В сообщении указано, что Карий принимал участие в боевых действиях в составе элитного подразделения. Был участником операции против населения Донбасса, участвовал в боях в Буче и Ирпене в начале 2022 года.

Известно, что командира ликвидировали на фланге у Артемовска.

Накануне подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебросили из Артемовска свои подразделения на купянское и краснолиманское направления. Он добавил, что главная цель украинских войск после их передислокации заключается в «усилении выдохшихся на этих направлениях других подразделений».

21 мая Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.