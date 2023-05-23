Мэр Харцызска сообщила об отражении атаки ВСУ

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР) Харцызске. Об этом 23 мая сообщила мэр города Виктория Жукова.

«У нас отработала (система. — Ред.) ПВО», — приводит ее слова ТАСС.

Отмечается, что над городом прогремело три взрыва.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о срабатывании системы ПВО в Донецке. В городе прогремело около пяти взрывов.

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что два мирных жителя пострадали при обстреле со стороны ВСУ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что российские военнослужащие делают всё возможное для подавления огневых точек ВСУ, чтобы снизить интенсивность обстрелов Донецка и других городов республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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