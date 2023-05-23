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В Румынии сообщили о накрывшей Польшу радиоактивной пыли

Румынский сенатор Шошоакэ: радиоактивная пыль после удара по складу ВСУ накрыла Польшу
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Облако радиоактивной пыли накрыло часть территории Польши после того, как на Украине был уничтожен склад с поставленными Великобританией боеприпасами с обедненным ураном. Об этом в пятницу, 19 мая, заявила румынский сенатор Диана Шошоакэ в интервью газете BZI, опубликованном на YouTube канале.

«Радиация и ядовитая урановая пыль накрыла Польшу 15 числа со склада боеприпасов, пораженного российской ракетой «Кинжал». Это подтверждает агентство по окружающей среде в Польше», — рассказала она.

Политик сообщила, что на уничтоженных складах в Хмельницком хранились боеприпасы с обедненным ураном на сумму $500 млн. После взрыва образовалось радиоактивное облако, которое за два дня преодолело 400 км до польского города Люблин.

Шошоакэ высказала опасение, что люди, находившиеся на пути радиоактивной пыли и вдохнувшие ее, будут страдать от «серьезных заболеваний».

Урановая быль: чем грозит применение ВСУ радиоактивных снарядов
При разрыве эти боеприпасы превращаются в пыль, которую невозможно собрать и дезактивировать

В тот же день о надвигающемся на Европу радиоактивном облаке заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, после уничтожения боеприпасов в Польше зафиксирован рост радиации.

До этого, 25 апреля, британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он указал, что британская сторона не следит за тем, где и как они применяются, а также не обязана производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта.

10 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Украина станет необитаемой страной из-за поставляемых боеприпасов с обедненным ураном. Она дополнила, что в местах, где использовались такие снаряды, фиксируется кратный рост онкологических заболеваний.

О планах поставлять Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран, 21 марта уведомила замминистра обороны Британии Аннабель Голди.

На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что поставки станут дальнейшим шагом к «серьезному, качественному наращиванию эскалации». Он также указал, что применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит, возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие.

25 марта президент РФ Владимир Путин предупредил о том, что РФ ответит на использование боеприпасов с обедненным ураном, если это произойдет.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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