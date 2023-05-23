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Дело возбудили после нападения школьника с ножом на последнем звонке в Иловле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Волгоградской области возбудили уголовное дело после нападения 17-летнего выпускника школы на девочку во время линейки, сообщили 23 мая в Следственном комитете (СК) РФ.

«Следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»). Нападавший задержан», — говорится в сообщении ведомства в их Telegram-канале.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств произошедшего.

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Инцидент произошел ранее в этот день в поселке Иловля Волгоградской области. Во время последнего звонка 17-летний выпускник напал на одноклассницу и попытался перерезать ей горло. В результате девочка получила рану в области шеи.

Говоря об отношениях девушки и нападавшего, одноклассники отметили, что у них не было ни дружеских, ни романтических отношений — они только здоровались.

Как рассказал «Известиям» очевидец событий — выпускник Андрей, ЧП произошло сразу после того, как выпускники допели песню на торжественной линейке. Юноша подошел к девочке и обнял ее, затем в его руках блеснуло лезвие. Нападавшего удалось обезвредить.

Сам школьник, попытавшийся зарезать девочку во время линейки, на вопрос правоохранительных органов о причинах поступка ответил, что хотел заняться вымогательством денег «со всей школы».

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