В Италии опровергли заявление Мелони об обучении украинских пилотов управлению F-16

Италия не сможет обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом 23 мая сообщила газета La Repubblica.

В материале объясняется, что самолеты F-16 состояли в прошлом на вооружении ВВС Италии, однако с 2012 года ни один итальянский пилот больше на них не летал. В связи с этим маловероятно, что республика окажет помощь в подготовке украинских пилотов.

20 мая премьер Италии Джорджа Мелони исключила поставки F-16 Украине со стороны Италии, однако допустила возможную подготовку украинских пилотов. По ее словам, страна обсуждает этот вопрос со своими союзниками.

Накануне, 19 мая, американский телеканал NBC сообщил, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств — союзников Вашингтона. По словам помощника американского президента Джейка Салливана, вопрос, кто и в каком количестве отправит самолеты, будет решен в ближайшее время.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, на встрече с лидерами стран G7 в японской Хиросиме пообещал, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16.

В Киеве между тем назвали принятым решение Запада о поставках F-16 и заявили, что остается урегулировать только логистические вопросы.

Однако, как заявила 20 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления США о поставках Украине истребителей F-16 являются имитацией правового поведения и намеренно вводят в заблуждение. Дипломат также указала на подтасовку данных Вашингтоном с целью реализации собственных целей и задач.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.