Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон заявил о поставках F-16 на Украину в долгосрочной перспективе
Мир
Лукашенко прокомментировал состояние своего здоровья
Мир
Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию Республики Сербской по Украине
Армия
Су-27 подняли в воздух из-за летевших к границе РФ двух бомбардировщиков В-1В
Спорт
«Спартак» направил в РФС подтверждение провокаций от защитника ЦСКА
Мир
Небензя напомнил о важности поставок российских удобрений на мировые рынки
Мир
Симона Гальперин назначена новым послом Израиля в России
Общество
Фальков заявил о массовом переходе на новую систему высшего образования к 2025 году
Экономика
Эксперт посоветовала производителям в РФ масштабировать выпуск бытовой химии
Мир
Гражданин Турции погиб во время стрельбы в центре Сухума
Авто
Geely анонсировала в России новую версию спортивного купе-кроссовера Tugella
Мир
Шольц понадеялся на вступление Украины в ЕС после окончания конфликта
Сюжет:

В Италии опровергли заявление Мелони об обучении украинских пилотов управлению F-16

0
Фото: f-16.net
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Италия не сможет обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом 23 мая сообщила газета La Repubblica.

В материале объясняется, что самолеты F-16 состояли в прошлом на вооружении ВВС Италии, однако с 2012 года ни один итальянский пилот больше на них не летал. В связи с этим маловероятно, что республика окажет помощь в подготовке украинских пилотов.

20 мая премьер Италии Джорджа Мелони исключила поставки F-16 Украине со стороны Италии, однако допустила возможную подготовку украинских пилотов. По ее словам, страна обсуждает этот вопрос со своими союзниками.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

Накануне, 19 мая, американский телеканал NBC сообщил, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств — союзников Вашингтона. По словам помощника американского президента Джейка Салливана, вопрос, кто и в каком количестве отправит самолеты, будет решен в ближайшее время.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, на встрече с лидерами стран G7 в японской Хиросиме пообещал, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16.

В Киеве между тем назвали принятым решение Запада о поставках F-16 и заявили, что остается урегулировать только логистические вопросы.

Однако, как заявила 20 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления США о поставках Украине истребителей F-16 являются имитацией правового поведения и намеренно вводят в заблуждение. Дипломат также указала на подтасовку данных Вашингтоном с целью реализации собственных целей и задач.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023