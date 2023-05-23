Два человека погибли при падении параплана в Ленинградской области
При падении параплана в Гатчинском районе Ленинградской области, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом 23 мая рассказал источник «Известий».
Информацию подтверждает Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, 23 мая 2023 года около 21:00 в Гатчине упал мотопараплан с двумя гражданами на борту, которые погибли», — сообщило ведомство.
На месте происшествия работают экстренные службы. В прокуратуре заявили, что установят все обстоятельства инцидента и при наличии оснований примут меры реагирования.
Ранее, 25 февраля, в Московской области упал параплан, пилоту потребовалась помощь медиков. Падение произошло в Домодедовском районе в поле у села Юсупово. У 36-летнего мужчины диагностировали открытый перелом нижней трети левой голени со смещением.