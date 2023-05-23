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Два человека погибли при падении параплана в Ленинградской области

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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При падении параплана в Гатчинском районе Ленинградской области, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом 23 мая рассказал источник «Известий».

Информацию подтверждает Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, 23 мая 2023 года около 21:00 в Гатчине упал мотопараплан с двумя гражданами на борту, которые погибли», — сообщило ведомство.

На месте происшествия работают экстренные службы. В прокуратуре заявили, что установят все обстоятельства инцидента и при наличии оснований примут меры реагирования.

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Ранее, 25 февраля, в Московской области упал параплан, пилоту потребовалась помощь медиков. Падение произошло в Домодедовском районе в поле у села Юсупово. У 36-летнего мужчины диагностировали открытый перелом нижней трети левой голени со смещением.

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