Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон заявил о поставках F-16 на Украину в долгосрочной перспективе
Мир
Лукашенко прокомментировал состояние своего здоровья
Мир
Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию Республики Сербской по Украине
Армия
Су-27 подняли в воздух из-за летевших к границе РФ двух бомбардировщиков В-1В
Спорт
«Спартак» направил в РФС подтверждение провокаций от защитника ЦСКА
Мир
Небензя напомнил о важности поставок российских удобрений на мировые рынки
Мир
Симона Гальперин назначена новым послом Израиля в России
Общество
Фальков заявил о массовом переходе на новую систему высшего образования к 2025 году
Экономика
Эксперт посоветовала производителям в РФ масштабировать выпуск бытовой химии
Мир
Гражданин Турции погиб во время стрельбы в центре Сухума
Авто
Geely анонсировала в России новую версию спортивного купе-кроссовера Tugella
Мир
Шольц понадеялся на вступление Украины в ЕС после окончания конфликта

Владимир Путин заявил, что Украины до создания УССР не было в истории человечества

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным заявил, что до создания Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) такого государства, как Украина, не было в истории.

В ходе встречи Зорькин показал российскому лидеру копию карты, составленной в середине XVII века при короле Франции Людовике XIV, — на ней не была обозначена Украина.

«Почему я привез ее? Там нет Украины», — сказал Зорькин.

Таким образом он прокомментировал большое количество неправдивой информации относительно истории якобы «древней Украины».

Продолжая, Путин отметил, что Украина в ее современных границах входила в состав Речи Посполитой, а затем присоединилась к Московскому царству. И только после Октябрьской революции в 1917 году началось образование «квазигосударств».

Именно советская власть создала советскую Украину — ту, которая сейчас есть в нашем понимании. До этого, резюмировал президент, никакой такой страны не было.

Их адрес Советский Союз: как звучал первый год существования СССР
От «Симфонии гудков» до «Мурки» и гимна пионерии

Ранее, 20 мая, глава парламента республики Владимир Константинов заявил, что процесс передача Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен и имел ряд серьезных нарушений. По его словам, при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что Крым никогда не покидал состав России.

О том, что в президиуме парламента Крыма планируют инициировать вопрос об отмене решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из состава РСФСР в 1954 году, стало известно 14 мая.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023