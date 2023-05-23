Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным заявил, что до создания Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) такого государства, как Украина, не было в истории.

В ходе встречи Зорькин показал российскому лидеру копию карты, составленной в середине XVII века при короле Франции Людовике XIV, — на ней не была обозначена Украина.

«Почему я привез ее? Там нет Украины», — сказал Зорькин.

Таким образом он прокомментировал большое количество неправдивой информации относительно истории якобы «древней Украины».

Продолжая, Путин отметил, что Украина в ее современных границах входила в состав Речи Посполитой, а затем присоединилась к Московскому царству. И только после Октябрьской революции в 1917 году началось образование «квазигосударств».

Именно советская власть создала советскую Украину — ту, которая сейчас есть в нашем понимании. До этого, резюмировал президент, никакой такой страны не было.

Ранее, 20 мая, глава парламента республики Владимир Константинов заявил, что процесс передача Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен и имел ряд серьезных нарушений. По его словам, при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что Крым никогда не покидал состав России.

О том, что в президиуме парламента Крыма планируют инициировать вопрос об отмене решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из состава РСФСР в 1954 году, стало известно 14 мая.