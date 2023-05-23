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В Пентагоне назвали безопасным взаимодействие самолетов США и России над Балтикой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Взаимодействие бомбардировщиков США и российских истребителей над Балтикой 23 мая было профессиональным и безопасным, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он указал, что бомбардировщики появились над Балтикой как часть «давно запланированных учений в Европе».

Ранее в этот же день над Балтийским морем российские средства контроля воздушного пространства обнаружили две воздушные цели, которые приближались к границе России.

Для того чтобы предотвратить нарушение границы России, в воздух был поднят дежурный истребитель Су-27.

Отмечалось, что иностранные военные самолеты удалились. Истребитель вернулся на место базирования.

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Ранее, 15 мая, российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два патрульных самолета НАТО, которые двигались в сторону границы России. После разворота иностранных военных самолетов от госграницы истребитель вернулся на аэродром базирования.

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