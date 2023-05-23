В Роспотребнадзоре назвали наиболее страдающие от клещей районы Новосибирска

В Новосибирске чаще всего от клещей страдают жители и гости Советского, Заельцовского и Калининского районов города. Об этом в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили Sib.fm.

«Ежедневно в лидерах статистики по укусам клещей остаются не только Советский, но и Заельцовский, Калининский районы. Это связано прежде всего с тем, что данные территории имеют большие лесные массивы», — говорится в сообщении ведомства.

Чаще всего клещи присасываются не в парках, а именно в лесу, в бору, на дачах и лесах около них, поскольку в парковых зонах в черте города к началу лета была проведена акарицидная обработка, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В целом с начала 2023 года в Новосибирской области зафиксировано на 12,6% меньше укусов клещей, чем за аналогичный период 2022-го.

Ранее в мае стало известно, что ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли три новых вида клещей. Паразиты широко распространены в Монголии и Сибири и принадлежат к двум видам: один известен как переносчик бартонеллеза, а второй — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы, а также других опасных заболеваний.

Однако в Роспотребнадзоре призвали не беспокоиться из-за этого, отметив, что не проведено достаточно исследований для подтверждения, что насекомые действительно являются переносчиками этих заболеваний.