Криштиану Роналду намерен расторгнуть контракт с «Аль-Насром»

Роналду хочет расторгнуть контракт с «Аль-Насром». Форвад недоволен футбольной инфраструктурой Эр-Рияда. По словам игрока, она «далека от современного общества». Регламент FIFA предусматривает санкции за досрочный выход. Контракт Роналду на $200 млн за сезон с учетом рекламных обязательств стал рекордным за всю историю, передает телеканал «Известия». Португалец стал самым высокооплачиваемым игроком. Ранее от него отказывались из-за возраста и зарплатных ожиданий.

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