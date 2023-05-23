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Группа из семи человек ожидает суда за мошенничество с землей в Крыму

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В Республике Крым завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с земельными участками на 63 млн рублей. Фигурантами по нему проходят семеро жителей региона, сообщила старший помощник прокурора Крыма Дарья Бирюк.

«Злоумышленники завладели 83 земельными участками, расположенными на территории Бахчисарайского района, общей стоимостью более 63 млн рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест», — цитирует Дарью Бирюк ИА «Крыминформ».

Также арест наложен на земельные участки, похищенные путем незаконного оформления права собственности на подставных лиц. Будет решаться вопрос об их передаче законным собственникам — муниципалитетам.

Преступления совершались в период с 2016 по 2018 год. По данным ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю, все фигуранты дела ранее работали в районной администрации и территориальном отделе Госкомрегистра. Следствию удалось установить 18 эпизодов мошенничества, совершенных преступной группой.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст 159 УК РФ «Покушение на мошенничество» завершено. Материалы переданы в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу.

17 мая сообщалось, что дело о мошенничестве с земельными участками рассмотрел суд в Воронеже. Одной из фигуранток выступила дочь экс-главы Новоусманского района Любовь Овчинникова, ей дали пять лет лишения свободы. Отбывать наказание женщина начнет в 2032 году.

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