Шесть человек погибли в результате ДТП в Тыве

В результате ДТП в Тыве погибли шесть человек. Об этом 23 мая сообщила прокуратура республики.

«По предварительным данным, в результате ДТП на месте происшествия погибли шесть человек и двое находятся в тяжелом состоянии», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Авария произошла около 22:00 (18:00 мск) на 858-м километре автодороги Р-257 возле села Баян-Кол Кызылского кожууна.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка деятельности уполномоченных органов и ответственных лиц по соблюдению требований безопасности дорожного движения», — заявили в прокуратуре.

Ранее в этот же день в результате аварии с легковушкой и грузовиком в Калмыкии погибли три человека, еще один пострадал. Столкновение двух транспортных средств произошло на 20-м километре автодороги Комсомольский — Артезиан.