Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области

Минобороны России 23 мая опубликовало кадры из Белгородской области, где были уничтожены украинские диверсанты.

На кадрах, сделанных беспилотником, колонна украинской бронегруппы. После был нанесен удар по диверсантам. Также российские артиллеристы уничтожили укрывшихся бойцов Вооруженных сил Украины в лесополосе, пишет «Газета.Ru».

В результате ударов были убиты 70 диверсантов, уничтожены четыре БМП и пять пикапов, отметили в оборонном ведомстве

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области, а затем диверсанты проникли на территорию округа. После этого был введен режим контртеррористической операции.

На следующий день официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки диверсантов были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации.

23 мая режим контртеррористической операции в регионе был отменен. Согласно последним данным от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 13 мирных жителей пострадали в результате атаки диверсантов.