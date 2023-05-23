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В Санкт-Петербурге девушка упала с самоката на пакет с шампурами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Санкт-Петербурге 25-летняя девушка напоролась на шампур во время поездки на самокате по улице Маршала Казакова. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил источник «Известий».

По его данным, инцидент произошел днем 21 мая на юго-западе города. Пострадавшая, перед тем как встать на самокат, повесила пакет с шампурами на руль. Когда она тронулась, то по неосторожности упала на пакет. Один из шапмпуров пропорол ей артерию, из раны хлынула кровь.

На случившееся быстро отреагировали жильцы расположенного рядом дома: они вызвали скорую.

Прибывшие на место медики оказали помощь пострадавшей.

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Ранее инцидент с самокатом произошел на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Ночью 5 апреля две девушки, катаясь на самокатах по набережной, не справились с управлением, врезались в бордюр и упали в воду. Полицейские помогли им выбраться. У одной из пострадавших зафиксировали ушиб спины и переохлаждение, вторая отделалась ушибом поясницы и ссадиной на голове.

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