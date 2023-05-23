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В Гонконге уволили бортпроводников за языковую дискриминацию пассажиров

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Фото: REUTERS/Lam Yik
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Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways уволила трех проводников, которые оскорбляли не знавших английского пассажиров. Об этом 23 мая сообщила газета South China Morning Post.

«Мы уже завершили расследование инцидента. В соответствии с политикой компании мы уволили трех причастных к этому бортпроводников. Я хотел бы повторить наш подход абсолютной нетерпимости к любому серьезному нарушению политики и кодекса поведения компании. Для таких нарушений нет компромисса», — заявил гендиректор компании Рональд Лам Сиу-пор.

Инцидент произошел на борту рейса, следовавшего из Чэнду в Гонконг. О нем рассказал пассажир, знавший китайский и английский языки.

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По его словам, сотрудники Cathay Pacific высмеивали неспособность пассажиров сказать английские слова, нетерпеливо отвечали на просьбы заполнить иммиграционные формы на английском и жаловались друг другу, что пассажиры не понимали кантонский диалект, который между собой называли «человеческим языком».

Ранее, 18 апреля, в авиакомпании Red Wings прокомментировали инцидент с трехлетней девочкой, получившей ожоги на борту самолета, летевшего из Москвы в Хургаду. До этого мать ребенка заявила, что девочка получила ожоги по вине бортпроводницы, разливавшей чай.

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