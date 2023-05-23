В Гонконге уволили бортпроводников за языковую дискриминацию пассажиров
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways уволила трех проводников, которые оскорбляли не знавших английского пассажиров. Об этом 23 мая сообщила газета South China Morning Post.
«Мы уже завершили расследование инцидента. В соответствии с политикой компании мы уволили трех причастных к этому бортпроводников. Я хотел бы повторить наш подход абсолютной нетерпимости к любому серьезному нарушению политики и кодекса поведения компании. Для таких нарушений нет компромисса», — заявил гендиректор компании Рональд Лам Сиу-пор.
Инцидент произошел на борту рейса, следовавшего из Чэнду в Гонконг. О нем рассказал пассажир, знавший китайский и английский языки.
По его словам, сотрудники Cathay Pacific высмеивали неспособность пассажиров сказать английские слова, нетерпеливо отвечали на просьбы заполнить иммиграционные формы на английском и жаловались друг другу, что пассажиры не понимали кантонский диалект, который между собой называли «человеческим языком».
Ранее, 18 апреля, в авиакомпании Red Wings прокомментировали инцидент с трехлетней девочкой, получившей ожоги на борту самолета, летевшего из Москвы в Хургаду. До этого мать ребенка заявила, что девочка получила ожоги по вине бортпроводницы, разливавшей чай.