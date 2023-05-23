Два дома и надворные постройки сгорели в селе Махалино в Пензенской области

В Кузнецком районе Пензенской области пожар уничтожил два дома и несколько построек хозяйственного назначения. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел днем 23 мая на улице Школьной в селе Махалино. Информация поступила в спасательное ведомство в 14:41.

«В результате пожара сгорели деревянный дом, надворные постройки, а также нежилой дом. Общая площадь пожара составила 400 кв. м. Пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС.

В тушении были задействованы 17 человек и пять единиц техники, пишет ИА «Пенза-пресс». Обстоятельства устанавливаются.

21 мая в Санкт-Петербурге очевидцы засняли столб черного дыма. Причиной стало возгорание мусора. Горели покрышки вместе с деревьями и валежником.