Правительство Италии одобрило рекомендации МОК о допуске россиян

Правительство Италии одобрило рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования. Об этом 23 мая сообщил президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

«Правительство заняло позицию, которая официально была доведена министром спорта Андреа Абоди после согласования с премьер-министром Джорджей Мелони и министром иностранных дел Антонио Таяни. Полагаю, что эта позиция будет оформлена посредством официальной ноты», — сказал он журналистам.

Малаго отметил, что Италия позволит российским и белорусским спортсменам соревноваться в качестве нейтральных атлетов на своей территории. По его словам, такой порядок будет применяться на чемпионате мира по фехтованию, который пройдет в июле в Милане.

Кроме того, Италия примет следующие зимние Олимпийские игры в 2026 году. Они пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

7 мая президент МОК Томас Бах заявил, что комитет примет все меры для возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. МОК ведет тесный диалог с федерациями, которые ответственны за проведение турниров.

До этого, 28 марта, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека.