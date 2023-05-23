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Партнерский материал

Застройщик рассказал о ходе строительства МФЗ «Эйлер» в районе Филевский парк

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Фото: ГК «Сумма элементов»
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В многофункциональном здании «Эйлер» премиум-класса в столичном районе «Филевский парк» завершены монолитные работы в стилобатной части здания. Об этом рассказали в пресс-службе группы компаний «Сумма элементов».

«Высотная часть МФЗ «Эйлер» активно растет вверх. В настоящий момент монолит офисной башни возводится на уровне шестого этажа», — сообщил гендиректор компании Руслан Коняхин.

По оценке генерального директора компании «РЕГИОН» (генподрядчик и технический заказчик проекта) Сергея Суворова, «бизнес-центр нового формата «Эйлер» выдерживает высокие темпы работ — готовность выполнения бетонных работ достигла 63%».

Строительство здания планируется завершить в четвертом квартале 2023 года. На первый квартал 2024-го намечена передача объекта в эксплуатацию.

МФЗ «Эйлер» — 16-этажное здание класса «А», в котором реализуются как небольшие офисные блоки от 32 кв. м, так и крупные лоты площадью до 650 кв. м. В линейке предложения также представлены офисные этажи с панорамным видом на Москву-реку, центр города и ММДЦ «Москва-Сити». Кроме того, в ближайшее время здесь начнется реализация помещений в стилобате, где разместятся рестораны, магазины, сервисные компании, а также камерный выставочный клуб.

Проект здания отличается строгой стилистикой и ступенчатой формой с приватными и общественными террасами. Фасады будут выполнены из современного материала — алюминиевые кассеты.

Как отметили в пресс-службе застройщика, проект с «насыщенной собственной инфраструктурой и современной цифровой начинкой станет завершающим проектом в рамках развития части района Филевский парк». «Здесь уже построены жилые комплексы бизнес-класса и планируется открытие прогулочной набережной с общественными пространствами», — добавили в компании.

Среди других проектов ГК «Сумма элементов» — небоскреб с квартирами МФК «Дом Дау» в ММДЦ «Москва-Сити». В портфеле компании — около 200 тыс. кв. м, до конца 2025 года планируется нарастить этот объем до 2 млн кв. м.

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