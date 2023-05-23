Рябков упрекнул Запад в зацикленности на антироссийской повестке
Повестка дня современного Запада радикально отличается от интересов развивающегося мира. Об этом во вторник, 23 мая, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам саммита лидеров стран G7 в Хиросиме.
«Повестка дня современного Запада радикально отличается от того, что интересует развивающийся мир. Однобокость, одномерность, антироссийская зацикленность, сфокусированность на единственной задаче — строить в шеренгу тех, кто еще пока не поддается диктату коллективного Запада, — малоаппетитная тематика для взаимодействия», — сказал Рябков в интервью главному редактору журнала «Международная жизнь» Армену Оганесяну.
Дипломат отметил, что саммит в Японии, несмотря на его напыщенность и многословность принятых документов, мог быть сведен к одному единственному слову — «Украина».
«А это далеко не всех в международном сообществе устраивает», — подчеркнул замглавы российского МИДа.
При этом, добавил он, на встрече лидерам западных стран не удалось навязать антироссийскую повестку.
Отвечая на вопрос главного редактора о поставках истребителей F-16 на Украину, Рябков заявил, что реакцией Москвы на это будет планомерное продолжение реализации целей и задач, стоящих перед СВО, и никакие поставки F-16 на это повлиять не смогут.
В тоже время 19 мая Рябков указал, что Россия по-прежнему готова к диалогу, в том числе с США, однако не намерена поступаться своими собственными интересами. Дипломат напомнил, что Соединенные Штаты доктринально объявили Россию одной из «острых угроз», а своим стратегическим соперником назвали Китай.
Ранее, 20 мая, в ходе заседания XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) глава МИД России Сергей Лавров указал, что решения, принятые на саммите лидеров стран «большой семерки» (G7) в японской Хиросиме, нацелены на двойное сдерживание России и Китая. Он подчеркнул, что страны ЕС и НАТО поставили перед собой цель устранить Россию как геополитического конкурента, существование которого несовместимо с достижением цели глобального доминирования Запада.
Также министр заявил, что надежды на интеграцию с Западом в качестве суверенной державы не оправдались и западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал.
Тем временем президент России Владимир Путин прежде указал на глубокий кризис в отношениях со странами Запада. Он отметил, что в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.