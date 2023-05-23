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Рябков упрекнул Запад в зацикленности на антироссийской повестке

Рябков: повестка дня Запада радикально отличается от интересов развивающегося мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Повестка дня современного Запада радикально отличается от интересов развивающегося мира. Об этом во вторник, 23 мая, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам саммита лидеров стран G7 в Хиросиме.

«Повестка дня современного Запада радикально отличается от того, что интересует развивающийся мир. Однобокость, одномерность, антироссийская зацикленность, сфокусированность на единственной задаче — строить в шеренгу тех, кто еще пока не поддается диктату коллективного Запада, — малоаппетитная тематика для взаимодействия», — сказал Рябков в интервью главному редактору журнала «Международная жизнь» Армену Оганесяну.

Дипломат отметил, что саммит в Японии, несмотря на его напыщенность и многословность принятых документов, мог быть сведен к одному единственному слову — «Украина».

«А это далеко не всех в международном сообществе устраивает», — подчеркнул замглавы российского МИДа.

При этом, добавил он, на встрече лидерам западных стран не удалось навязать антироссийскую повестку.

Отвечая на вопрос главного редактора о поставках истребителей F-16 на Украину, Рябков заявил, что реакцией Москвы на это будет планомерное продолжение реализации целей и задач, стоящих перед СВО, и никакие поставки F-16 на это повлиять не смогут.

В тоже время 19 мая Рябков указал, что Россия по-прежнему готова к диалогу, в том числе с США, однако не намерена поступаться своими собственными интересами. Дипломат напомнил, что Соединенные Штаты доктринально объявили Россию одной из «острых угроз», а своим стратегическим соперником назвали Китай.

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
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Ранее, 20 мая, в ходе заседания XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) глава МИД России Сергей Лавров указал, что решения, принятые на саммите лидеров стран «большой семерки» (G7) в японской Хиросиме, нацелены на двойное сдерживание России и Китая. Он подчеркнул, что страны ЕС и НАТО поставили перед собой цель устранить Россию как геополитического конкурента, существование которого несовместимо с достижением цели глобального доминирования Запада.

Также министр заявил, что надежды на интеграцию с Западом в качестве суверенной державы не оправдались и западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал.

Тем временем президент России Владимир Путин прежде указал на глубокий кризис в отношениях со странами Запада. Он отметил, что в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.

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