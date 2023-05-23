В Варшаве строители в качестве протеста замуровали десятки крыс в стены дома

В Варшаве работники строительной фирмы Yareal замуровали сотни яиц и десятки мертвых крыс в стены дома, который они возводили в Каменке. Об этом сообщает местная газета Wyborcza 23 мая.

Известно, что о случившемся рассказали сами строители здания — они разбросали листовки с соответствующей информацией перед офисом компании.

«Мы вложили (в стены. — Ред.) трупы замороженных крыс и куриные и перепелиные яйца, мы вложили в стены 178 яиц и 61 крысу... часть упакована в пленку, которая распадется через год, часть — в пленку, которая распадется через два года», — указано в тексте листовки.

Работники уточнили, что скоро яйца и трупы крыс создадут невыносимый запах.

Такой жест со стороны строителей — своего рода акция протеста, которая была проведена с целью обратить внимания работодателя на невыплату зарплат.

В настоящий момент дело передано прокуратуре, идет расследование. Однако потерпевшей стороной, с большей вероятностью, станет застройщик.

Уточняется, что квартиры в доме, о котором идет речь, по плану должны быть переданы владельцам в конце текущего года.

Ранее в этот день около 500 сотрудников парка развлечений «Диснейленд» в Париже устроили забастовку, требуя улучшения условий труда. Они намерены добиться повышения зарплаты на €200 и двойной оплаты за работу по воскресеньям.