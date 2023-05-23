Части ракеты «Союз-2.1а» упадут на территории Алтая

На территории Алтая могут упасть фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-23». Ее запуск запланирован на 24 мая в 19:56 с Байконура.

Как уточняет altapress.ru со ссылкой на комитет по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности Республики Алтай, отделяющиеся части ракетоносителя могут упасть в Усть-Канском районе. Ведомство призывает жителей и гостей республики быть предельно внимательными.

В частности, следует ограничить выход в лес и за пределы населенных пунктов. Обо всех фактах падения фрагментов ракеты необходимо сразу же сообщить в администрацию сельского поселения.

Ранее, 23 мая, сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» № 1 установлена на стартовый стол космодрома Восточный.