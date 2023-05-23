Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 23 мая прокомментировал «Известиям» слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о том, что Варшава готова обучить 30 тыс. украинских солдат.

«Польша давно участвует в конфликте на стороне Украины в виде наемников, в виде постоянных поставок оружия. Я не исключаю, что в скором времени польские военные аэродромы будут использоваться для самолетов, которые получит Украина, в частности для F-16. Но Польша играет с огнем — что они творят там с нашей собственностью, с памятниками, которые сносят. Рано или поздно Польша получит щелчок по носу, от которого долго не сможет оправиться», — сказал сенатор.

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз завершил подготовку 15 тыс. военных с Украины, а еще 15 тыс. пройдут тренировки до конца года. Он подчеркнул, что успех киевского режима во многом зависит не только от людей, но и от поставок вооружения, поэтому ЕС намерен расширять военную помощь Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.