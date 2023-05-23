В Совфеде отреагировали на готовность Польши обучить 30 тыс. украинских солдат
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 23 мая прокомментировал «Известиям» слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о том, что Варшава готова обучить 30 тыс. украинских солдат.
«Польша давно участвует в конфликте на стороне Украины в виде наемников, в виде постоянных поставок оружия. Я не исключаю, что в скором времени польские военные аэродромы будут использоваться для самолетов, которые получит Украина, в частности для F-16. Но Польша играет с огнем — что они творят там с нашей собственностью, с памятниками, которые сносят. Рано или поздно Польша получит щелчок по носу, от которого долго не сможет оправиться», — сказал сенатор.
Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз завершил подготовку 15 тыс. военных с Украины, а еще 15 тыс. пройдут тренировки до конца года. Он подчеркнул, что успех киевского режима во многом зависит не только от людей, но и от поставок вооружения, поэтому ЕС намерен расширять военную помощь Украине.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.