Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Артемовск (украинское название — Бахмут) будет восстановлен.

«Разрушений много, противник старался стереть Артемовск с лица земли, раз уж он не стал для украинского режима «неприступной крепостью». Теперь уже вновь российский город Артемовск будем восстанавливать. Опыт есть, команда есть, поддержка со всей России есть — справимся», — заявил он в Telegram.

По словам Пушилина, восстанавливать будут не только жилье, но и рабочие места и социальную инфраструктуру.

Ранее в этот день врио главы ДНР направился в Артемовск для оценки объема предстоящих работ. В ходе поездки он заявил, что город сохранит название Артемовск.

21 мая Минобороны России официально подтвердило освобождение Артемовска. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы России с освобождением города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.