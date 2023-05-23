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Медведев назвал напрасными прошлые попытки обсудить гарантии безопасности с Западом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Конечной целью для США в рамках украинского конфликта является разрушение или как минимум ограничение России, однако Москва не позволит осуществить такой план Запада. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 23 мая.

По его словам, тем же самым они занимаются в отношении Китая.

Говоря о гарантиях безопасности, зампред СБ подчеркнул, что сейчас с западными странами нет смысла разговаривать, так как они жаждут конфронтации.

«Это даром потраченное время. Усилия, потраченные впустую. Они оказались не готовы к диалогу», — указал Медведев в интервью телеканалу RT.

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Днем ранее издание WSJ заявило, что США и Евросоюз (ЕС) могут предоставить Киеву гарантии, направленные на укрепление обороноспособности и суверенитета, ключевым партнером станет Вашингтон, а участвовать в соглашении будут Германия, Великобритания и Франция.

Накануне, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом на полях саммита G7 в Хиросиме попросил о гарантиях безопасности для страны до ее вступления в НАТО. Также он поблагодарил американского лидера за новый пакет военной помощи.

В конце прошлого года директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности при условии, что военнослужащие НАТО покинут Украину, а территориальные изменения будут официально признаны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Украина вела боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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