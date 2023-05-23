Госдума приняла закон об основаниях признания российских загранпаспортов недействительными

Госдума 23 мая приняла закон, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными, следует из документа в думской электронной базе.

Загранпаспорт считается недействительным в случае его утраты, прекращения гражданства, непригодности документа, невозврата по окончании служебной командировки, смерти гражданина. Кроме того, недействительным загранпаспорт станет при непередаче паспорта на хранение в уполномоченные орган или организацию, если выезд человека за границу ограничен по закону.

Также уточняются правила изъятия и основания для проверки загранпаспорта, например, при обнаружении признаков поддельного оформления документа.

Если гражданину в соответствии с законодательством временно ограничили право на выезд из России, органы государственной власти и местного самоуправления или организации, принявшие такое решение, обязаны не позднее трех рабочих дней выдать уведомление.

В бумаге должны быть прописаны основания для ограничения, проставлены дата и регистрационный номер, указано наименование и адрес соответствующих органа или организации.

Ранее, в феврале, при наличии заявления на заграничный паспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на пять лет при оплате государственной пошлины.