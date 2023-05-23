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Концерт группы «Звери» в Самаре не отменили после потасовки солиста в баре

Концерт группы «Звери» в Самаре состоится, несмотря на сообщения о дебоше Билыка в баре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Концерт российской рок-группы «Звери», который запланирован в Самаре, состоится, несмотря на появившуюся информацию о дебоше с участием лидера команды Ромы Зверя (Романа Билыка). Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Дворца спорта имени Владимира Высоцкого.

«Информации об отмене концерта у нас нет. Всё должно идти по плану. На данный момент ничего не менялось», — сказали «РИА Новости» в пресс-службе.

Ранее в этот день в Сети появились кадры дебоша во время отдыха Ромы Зверя в самарском баре 8bit. На видео запечатлено, как человека, похожего на музыканта, выводят из бара трое мужчин.

Со слов очевидцев, фронтмен группы якобы приехал туда в состоянии алкогольного опьянения и устроил перепалку с посетителями заведения. Администраторы бара вызвали охрану, после чего его увезли.

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Директор коллектива Александр Островский, в свою очередь, опроверг информацию о драке. В комментарии RT он пояснил, что пьяные люди стали хамить артисту после того, как он отказался с ними фотографироваться. При этом музыкант не дрался с посетителями бара в Самаре: все спокойно разъехались по домам, и никто не пострадал, сказал Островский.

В полиции сообщение об инциденте не комментировали.

В то же время управляющий баром Денис Дроздов в разговоре с «Газетой.Ru» указал, что не обиделся на Рому Зверя из-за дебоша, так как считает музыканта «нормальным рок-н-ролльщиком». Он также обратил внимание на то, что никакого значительного ущерба после инцидента нет.

По данным на сайте группы, концерт в Самаре пройдет сегодня вечером в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого». Билет стоит от 350 до 6 тыс. рублей. В настоящее время свободных мест на сайте нет.

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