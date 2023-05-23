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Dongfeng анонсировала начало продаж седана Shine Max в России
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Dongfeng анонсировала начало продаж седана Shine Max в России

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Фото: Dongfeng
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Китайская компания Dongfeng 23 мая, во вторник, анонсировала на своем официальном сайте скорое начало продаж седанов Shine Max в России.

Точная дата начала продаж китайского седана неизвестна. Модель Shine Max продается на рынке КНР с 2021-го под суббрендом Aeolus.

Автомобиль оснащен турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 190 л.с. и 300 Нм в паре с 7-ступенчатым роботом. Также есть гибридная версия Shine Max, оборудованная бензиновым двигателем мощностью 163 л.с. и электромотором, который развивает 177 л.с.

Салон Dongfeng может похвастать 10,25-дюймовым дисплеем системы мультимедиа, цифровой панелью инструментов, адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и камерами кругового обзора.

Цену автомобиля производитель не сообщает, однако в Китае аналогичный седан продается в пределах от от 93 900 до 137 900 юаней (примерно 1,06–1,56 млн рублей по актуальному курсу).

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22 мая Changan представила на своем официальном сайте модель Alsvin ― это самый дешевый (цены начинаются от 1 649 900 рублей) седан производства КНР на российском рынке, который может составить конкуренцию Lada Vesta.

Новинка оснащена двигателем объемом 1,5 л мощностью 107 л.с. и 145 Нм, который будет поставляться в паре с пятиступенчатым роботом. Габариты автомобиля: 4390 мм ― длина, 1725 мм ― ширина, 1490 мм ― высота. Размер колесной базы составляет 2535 мм. Таким образом, китайский бюджетный седан сопоставим по габаритам с Lada Vesta и Hyundai Solaris, бестселлерами на российском рынке.

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