Эколог раскритиковал идею о переносе столицы России в Сибирь

Крупные мегаполисы оказывают большее воздействие на окружающую среду, поэтому идея о переносе столицы в такой регион, как Сибирь, может быть сомнительной. Об этом в беседе с «Известиями» 23 мая заявил доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Ранее в этот день климатолог Алексей Кокорин в беседе с «РИА Новости» заявил, что при повышении глобальной среднегодовой температуры в России столицу могут перенести в Сибирь. При этом он отметил, что такой сценарий всё-таки является маловероятным.

«Вопросы глобального потепления не обошли стороной и Сибирь. Следует помнить, что крупные мегаполисы оказывают большее воздействие на окружающую среду и в свете «размораживания вечной мерзлоты» целесообразность переноса столиц в такие регионы может быть сомнительной», — считает Пинаев.

Он также обратил внимание, что, даже если температура в Москве повысится, существуют мегаполисы с гораздо более высокой температурой, но люди в них живут. Однако такой вариант потребует определенной адаптации инфраструктуры.

«Еще одно направление — отказ от мегаполисов — создание более мелких городов, что может быть вполне выполнимо, особенно учитывая развитие информационных технологий и транспорта», — добавил Пинаев.

В свою очередь, его коллега, доцент Института экологии РУДН Татьяна Ледащева заявила, что о переносе столицы в Сибирь не имеет смысла разговаривать.

«Даже эксперт в статье считает такой сценарий маловероятным. Можно, естественно, рассматривать различные сценарии природных и техногенных катаклизмов. Но одно дело сценарий, другое дело — реальное исполнение. Перенос столицы — это практически «переселение народов». Важно помнить про экономическую составляющую — насколько экономически выгодно обустроить новые города на новом месте или расширить инфраструктуру существующих», — отметила она.

Накануне Кокорин заявил, что глобальные температуры могут стать рекордно высокими в 2025 или 2026 году. Кокорин уточнил, что, если же на планете произойдет мощное извержение вулкана, рекордно жарких температур может не случиться. Попадание пепла в стратосферу приведет к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию, добавил он.