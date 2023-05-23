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МО Польши заявило о готовности обучить 30 тыс. украинских солдат
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МО Польши заявило о готовности обучить 30 тыс. украинских солдат

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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Польша готова провести военную подготовку 30 тыс. украинских военнослужащих. Об этом во вторник, 23 мая, заявил журналистам польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак по итогам встречи с коллегами из стран Евросоюза (ЕС).

«Мы готовы обучить 30 тыс. <...> Этот процесс идет очень быстро», — добавил министр.

По его словам, большинство из 15 тыс. украинских солдат, которые уже прошли обучение в странах ЕС, тренировались в Польше. Блащак также заверил, что ход обучения в республике был положительно оценен в Европейском союзе.

Определились с солдатами: ЕС заявил об обучении 15 тыс. украинских военных
При этом новые санкции против РФ Брюссель не анонсировал

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз завершил подготовку 15 тыс. военных с Украины, а еще 15 тыс. пройдут тренировки до конца года. Он подчеркнул, что успех киевского режима во многом зависит не только от людей, но и от поставок вооружения, поэтому ЕС намерен расширять военную помощь Украине.

Миссия Брюсселя по обучению украинских боевиков началась в ноябре 2022 года. На нее было выделено €106,7 млн.

Обучение велось в нескольких странах ЕС. Так, 5 мая текущего года премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что порядка 15 тыс. военнослужащих вооруженных сил страны прошло обучение в Великобритании.

Страны Запада усилили военную помощь Украине, в том числе активизировали обучение украинских военнослужащих, после того, как Россия 24 февраля 2022 года начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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