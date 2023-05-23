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Главы минобороны стран ЕС не согласовали новый транш военной помощи Украине

Боррель: главы МО стран — членов Евросоюза не смогли согласовать новый транш военной помощи Киеву
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Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck
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Главы минобороны стран — членов Евросоюза не смогли согласовать новый транш военной помощи Украине, заявил 23 мая по итогам заседания Совета минобороны ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Надеюсь, что мы <...> преодолеем все препятствия для утверждения этой помощи на техническом уровне начиная с этой недели», — сказал он журналистам.

Боррель признал, что пока единогласного решения по данному вопросу нет.

Кроме того, он заявил, что страны ЕС потребовали от Брюсселя компенсации в €10 млрд за поставки оружия Украине.

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15 мая Венгрия заблокировала выделение нового транша Украине на сумму €500 млн из Европейского фонда мира. Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал тогда блокировку Будапештом транша взвешенным подходом.

Ранее, 11 мая, Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности сообщил, что суммарная помощь Евросоюза Украине составила €16 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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