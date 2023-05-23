Мужчина пострадал при столкновении легковушки с грузовиком под Тверью

В Калининском районе Тверской области в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадал мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 22 мая на 161-м км федеральной автодороги М-10 «Россия». Предварительно установлено, что водитель грузовика Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Москвы, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Hyundai Solaris, который остановился перед пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора.

От удара легковой автомобиль отбросило на барьерное ограждение. Водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение, пишут «Тверские ведомости». Обстоятельства ДТП устанавливаются.

19 мая крупное ДТП с грузовиком произошло в Ленинградской области. Водитель груженой фуры не справился с управлением во время поворота на перекрестке, снес внедорожник и опрокинулся на патрульную машину ГИБДД.