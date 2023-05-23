Пьяный мотоциклист врезался в трактор в Забайкалье

Мотоциклист в состоянии алкогольного опьянения врезался в трактор в Нер-Заводском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции во вторник, 23 мая.

ДТП произошло днем ранее в селе Явленка около 17:00. Мужчина на «‎ИЖ Планета — 4»‎ столкнулся с колесным трактором «‎Т-25».

Как отмечает ИА ChitaMedia, мотоциклист был не только был пьян, но и не имел прав на управление своим транспортным средством.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Якутии подростки на мотоцикле устроили ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в селе Чакыр-2.