Начало трехлетки развития дорог объявили в Ростовской области

В Ростовской области началась трехлетка развития дорог. Об этом объявил губернатор Василий Голубев. По его словам, до 2026 года власти «добавят обороты» в дорожном ремонте.

Глава региона, выступая в эфире передачи «О главном», поблагодарил местных жителей за то, что они указывают на проблемы в дорожной инфраструктуре Ростовской области.

Как пишет RostovGazeta, с жалобами к губернатору обратились жители Таганрога. Он пообещал, что в этом году там отремонтируют 10 дорог разной протяженности. А за счет средств муниципального фонда приведут в порядок тротуары на 20 городских улицах.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области строительство обхода Аксая завершат раньше запланированного срока, в июне 2023 года. Протяженность дороги составит 35,5 км.