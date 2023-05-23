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Дело о смертельном наезде на 77-летнюю петербурженку передали в суд

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В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о смертельном наезде на 77-летнюю женщину. Об этом городская прокуратура сообщает во вторник, 23 мая.

«Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении ведомства.

Наезд произошел 20 января 2022 года во дворе дома по улице Маршала Казакова, 10. Водитель при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 77-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась, пишет телеканал «78».

Материалы уголовного дела переданы в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция вменяемой автомобилисту статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

22 апреля «Известия» со ссылкой на источник сообщали, что в поселке Горки-2 Одинцовского района Подмосковья фургон насмерть сбил пенсионерку. Машина двигалась задним ходом в дворовом проезде.

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