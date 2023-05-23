Петербургское метро в День города будет работать круглосуточно

В Санкт-Петербурге в ночь на 28 мая не будут закрывать метрополитен, также в День города на круглосуточный режим работы перейдет 11 маршрутов наземного транспорта. Об этом пресс-служба городского профильного комитета сообщает во вторник, 23 мая.

«На период проведения Петровского фестиваля огня для транспортного обслуживания петербуржцев и гостей города в ночь на воскресенье, 28 мая, в круглосуточном режиме будут работать петербургский метрополитен и 11 маршрутов городского транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

Движение поездов будет осуществляться с 10-минутными интервалами. С полуночи до шести утра с 30-минутным интервалом будут работать автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, а также троллейбусы № 23 и 46.

Как уточняет телеканал «78», 27 мая Санкт-Петербург отпразднует 320-летие. Именно в этот день в 1703 году на Заячьем острове была заложена Петропавловская крепость. Смольный заявил о подготовке более 200 праздничных мероприятий к юбилейной дате.

Завершится празднование в полночь на стрелке Васильевского острова, где пройдет Петровским фестиваль огня.