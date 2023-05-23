Штормовое предупреждение действует на Ставрополье из-за града

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Вечером 23 мая синоптики обещают ливни с грозой и градом. При этом ветер может усилиться до 23 м/с.

Как уточняет NewsTracker, штормовое предупреждение будет действовать до 26 мая. Не исключено подтопление территорий. Из-за неблагоприятной погоды количество ДТП может возрасти.

В МЧС водителей и пешеходов попросили быть осторожными в это время. Граждане не должны пользоваться электроприборами во время грозы и не искать укрытия под деревьями, потому что велик риск попадания в них молний.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части России ожидаются дожди и град в ближайшие дни. В Москве в будние дни может выпасть от 35 до 50% месячной нормы осадков.