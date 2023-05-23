Гладков опроверг информацию о проникновении новой ДРГ на территорию Белгородской области

На территорию Белгородской области не проникала новая диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из Украины, о чем пытаются дезинформировать население региона некоторые паблики. Недостоверность сообщений подтвердил 23 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в соцсетях начинают появляться сообщения об обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Борисовскому району региона в направлении села Богун-Городок, хутора Лозовая Рудка и села Цаповка.

«По нашей информации, был обстрел со стороны ВСУ, были прилеты. Но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет», — указал губернатор в своем Telegram-канале.

При этом некоторые Telegram-каналы пытаются интерпретировать эту информацию как заход ДРГ, чтобы навести новую панику на людей, указал он.

«Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и министерство обороны не подтверждают эту информацию. Военные отрабатывают», — добавил Гладков, пообещав оповестить жителей в случае изменения обстановки.

Ранее 23 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга уточнил, что остатки проникших в Белгородскую область украинских боевиков были отброшены на Украину, где по ним продолжились удары до полной ликвидации диверсионной группы. Всего российские военные ликвидировали более 70 террористов.

Тогда же Гладков предупредил, что вокруг ситуации в регионе расплодилось беспрецедентное количество фейковой информации. По его словам, против жителей региона идет настоящая информационная война с целью запугать жителей.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

Как отметил 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, нападение украинских боевиков на Белгородскую область подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции (СВО), чтобы не допускать повторения таких инцидентов.

В этот же день «Известия» показали кадры последствий ударов украинских диверсантов в Грайвороне. Один из местных жителей рассказал, что обстрел был интенсивным, он велся из тяжелого вооружения. Также мужчина слышал стрелковый бой, перестрелка длилась 15–20 минут.

В целях обеспечения безопасности граждан в области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции.