Токсичное облако зависло в небе над Комсомольском-на-Амуре

Токсичное облако газа нависло над Комсомольском-на-Амуре утром во вторник, 23 мая. Есть предположения, что вредоносный выброс произошел на металлургическом заводе «Амурсталь»‎. Первыми тревогу забили общественники, позднее к расследованию подключились сотрудники Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

«Я и общественники оперативно приехали на место вероятного сброса вредных веществ и зафиксировали инцидент на видео. После этого я составил акт и направил два обращения: одно в управление лицензирования, второе в природоохранную прокуратуру», — рассказал общественный инспектор по охране окружающей среды главного управления регистрационного контроля и лицензирования краевого правительства Михаил Тиняев.

В пресс-службе краевой природоохранной прокуратуры ИА AmurMedia, что скорее всего вредные вещества попали в воздух со стороны «Амурстали». Окончательные выводы можно будет сделать после надзорной проверки. По ее результатам будет дана оценка соблюдению заводом законодательства об охране атмосферного воздуха, а при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.