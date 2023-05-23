Волгоградские дороги отремонтируют за 317 млн рублей

В Волгограде в ближайшее время начнется ремонт шести участков дорог. На эти цели власти направят 317 млн рублей. Заказчиком работ выступает МУ «Комдорстрой».

Так, в Тракторозаводском районе приведут в порядок улицу Обливскую, в Дзержинском районе — улицу Бетонную и проезд Мирный. В Центральном районе отремонтируют улицу Уральскую, а в Советском районе — Электролесовскую улицу. В Красноармейском районе планируется благоустроить дорогу, примыкающую к улице Танеева, уточняет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

В администрации при этом отмечают, что средства, которые пойдут на дорожные работы, — это деньги, сэкономленные с прошлых закупок.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что в Волгограде в Дзержинском районе должны восстановить еще один путепровод, расположенный на Третьей Продольной магистрали. Подрядчик должен отремонтировать опоры, деформационные швы, заменить ограждение и дорожное покрытие.