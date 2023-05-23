Вузам рекомендовано снизить стоимость обучения студентам-участникам СВО

Минобрнауки России рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов-участников специальной военной операции и их детей, а также предоставить им материальную помощь. Об этом 23 мая говорится в Telegram-канале министерства.

«Минобрнауки России разъяснило вузам меры поддержки участников СВО и их детей», — отметили в Минобрнауки.

Рекомендательные письма направлены в высшие учебные заведения.

В ведомстве рекомендовали вузам оказать поддержку для студентов, которые участвуют в спецоперации, и их детям. Среди них — предоставление материальной помощи, снижение стоимости обучения.

Также речь идет о рассрочке по договору об оказании платных образовательных услуг.

Вузам рекомендовано предоставлять таким студентам места в общежитии в приоритетном порядке.

Ранее, 17 мая, четвертый доклад рабочей группы по мерам поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, которые предлагается включить в единый стандарт, направлен президенту РФ Владимиру Путину. В него вошли, в частности, предоставление участникам СВО льготы по уплате транспортного налога, сохранение статуса многодетной семьи и права на положенные меры соцподдержки в случае гибели ребенка — участника СВО.

В апреле президент РФ поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации по защите Донбасса. Зампредседателя Совфеда выступил с инициативой «провести точечную законодательную работу» и уравнять положение всех участников специальной военной операции.