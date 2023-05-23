Умер заслуженный артист России Александр Зайцев

Заслуженный артист России Александр Зайцев скончался в возрасте 63 лет, сообщил Рязанский театр драмы, где служил актер.

«В нашем театральном доме горе: 22 мая 2023 года после тяжелой болезни на 64-м году ушел из жизни заслуженный артист России Александр Александрович Зайцев», — говорится в публикации в соцсети «ВКонтакте».

Причина смерти не сообщается.

Зайцев пришел в Рязанский театр драмы в 1980 году, сыграл там множество ролей, к примеру Евгения Арбенина в «Маскараде», Лира в спектакле «Король Лир», Михаила Астрова в «Дяде Ване». Кроме того, он снялся в таких фильмах, как «Почтальон», «Судьбы загадочное завтра», «Учитель в законе. Возвращение». Несколько раз артист избирался в правление Рязанского отделения Союза театральных деятелей и был его председателем.

Зайцев награжден почетными знаками «За наивысшие достижения» и «За заслуги перед Рязанской областью».