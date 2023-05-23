В краснодарской реке обнаружили «Волгу» с трупом внутри

Автомобиль с мертвым водителем обнаружили посреди русла реки Абин в Краснодарском крае, сообщает ИА KrasnodarMedia во вторник, 23 мая, со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

О страшной находке сообщили в полицию жители Абинского района. На место инцидента оперативно прибыл участковый.

Сотрудник полиции обнаружил в салоне автомобиля «Волга» труп 49-летнего приезжего из города Анапы без признаков насильственной смерти. Правоохранители установили, что он работал на пасеке в селе Светлогорское.

Проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Днем ранее сообщалось, что в Ленинградской области в канализации обнаружили тело младенца. Каким образом он там оказался, в настоящее время выясняют правоохранительные органы.