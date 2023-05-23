МИД Франции заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности

Франция готова заключить с Украиной соглашение, направленное на обеспечение гарантий безопасности. Об этом 23 мая сообщил МИД республики на своем сайте.

«Франция совместно со своими партнерами продолжает размышлять над тем, как лучше всего поддержать Украину в долгосрочной перспективе и во всех областях. Франция готова согласовать с Украиной договоренности о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию в будущем», — сказано в ответе министерства на запрос от СМИ.

В пресс-службе отметили, что аналогичное намерение выразили лидеры премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон в совместной декларации 36-го франко-британского саммита, прошедшего в марте.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что США и Евросоюз (ЕС) могут предоставить Киеву гарантии, направленные на укрепление обороноспособности и суверенитета. Ключевым партнером станет Вашингтон, а участвовать в соглашении будут Германия, Великобритания и Франция.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом на полях саммита G7 в Хиросиме попросил о гарантиях безопасности для страны до ее вступления в НАТО. Также он поблагодарил американского лидера за новый пакет военной помощи.

Также в воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в Североатлантический альянс. Изначально было ясно, что Киев не присоединится к военному блоку «в обозримом будущем», отметил политик.

До этого, 19 мая, военный аналитик, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени поделился мнением, что обещать Украине членство в НАТО сейчас опасно, так как этот шаг может сорвать потенциальные усилия по мирному разрешению конфликта.

30 сентября 2022 года президент Украины сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан тогда указал, что расширение альянса сейчас несвоевременно.