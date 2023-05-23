Пушилин заявил о сохранении названия у города Артемовска

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 23 мая заявил в Telegram-канале, что именно название Артемовск является официальным для недавно освобожденного города в Донбассе.

Он уточнил, что дореволюционный вариант названия города, Бахмут, используется в Киеве и для России это неприемлемо.

«При Советском Союзе он назывался Артемовск, таким мы его и помним», — подчеркнул Пушилин.

Он напомнил, что есть соответствующий указ, который гласит, что все названия населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области Украины возвращаются к 11 мая 2014 года — в день провозглашения ДНР.

Ранее в этот же день Пушилин направился в Артемовск для оценки объема предстоящих работ.

21 мая Минобороны России официально подтвердило освобождение Артемовска. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы России с освобождением города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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