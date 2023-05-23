Под Красноярском больной туберкулезом заперся дома из-за нежелания лечиться

Житель Красноярского края сбежал из туберкулезного диспансера и уклонялся от лечения у себя дома. Мужчину пришлось госпитализировать принудительно, сообщает региональный главк ФССП во вторник, 23 мая.

По информации приставов, 56-летний мужчина проходил диспансеризацию в специализированной больнице Красноярска, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Он решил уклониться от вмешательства медиков и сбежал в Казачинский район, где закрылся в собственном доме.

Местная ФССП возбудила исполнительное производство. Мужчину уведомили о необходимости пройти лечение, но не спешил исполнять решение суда. Тогда приставы, вооружившись индивидуальными средствами защиты, пришли к нарушителю домой. Они вызвали скорую помощь и сопроводили больного до медучреждения в краевую столицу. Сейчас он проходит полноценное лечение и не представляет угрозы для окружающих.

В ФССП отметили, что пациенты с закрытой формой туберкулеза не заразны. Однако если больной не будет наблюдаться у врача и проходить лечение, может произойти трансформация заболевания в открытую форму, что может привести к передаче заразы другим людям.