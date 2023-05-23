Минобороны: более 70 украинских диверсантов уничтожено в ходе КТО в Белгородской области

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о ликвидации украинских диверсантов, которые проникли на территорию Белгородской области 22 мая.

Он указал на то, что такие действия со стороны киевского режима были предприняты из-за поражения украинской армии в Артемовске (украинское название — Бахмут), который был полностью взят Вооруженными силами РФ 20 мая.

«<..> после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка», а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию России», — отметил Конашенков.

Вместе с тем представитель Минобороны уточнил, что остатки проникших в Белгородскую область украинских боевиков отброшены на Украину, где по ним продолжились удары до полной ликвидации диверсионной группы.

Всего, по данным Минобороны, уничтожено более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Также в этот день оборонное ведомство показало кадры из Белгородской области, где были уничтожены украинские националисты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указал на то, что факт проникновения ДРГ на территорию РФ еще раз доказывает намерение Украины уничтожить Россию. Именно спецоперация способствует пресечению подобных происшествий.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за проникновения ДРГ отселены жители девяти населенных пунктов. Кроме того, из-за обстрелов области Вооруженными силами Украины (ВСУ) ранены 12 мирных жителей.

В целях обеспечения безопасности граждан в области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции.