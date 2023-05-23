Глава «Россетей» рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере энергетики

«Россети» и Государственная электросетевая корпорация Китая обмениваются опытом по вопросам развития отраслевой инфраструктуры, рассказал гендиректор российской компании Андрей Рюмин.

Выступая на круглом столе в рамках Российско-китайского бизнес-форума, который прошел в Шанхае, он рассказал, что энергосистемы двух стран соединяют три линии электропередачи 110, 220 и 500 кВ. При этом российская и китайские электросетевые компании организуют бесперебойную работу транзитов.

В последние годы фиксируется стабильный рост перетоков из России в КНР: в 2022 году объем поставок электроэнергии из РФ достиг рекордного значения в 4,7 млрд кВт ч, что в 1,5 раза превышает уровень допандемийного 2019 года, добавил Рюмин.

«Для электросетевого комплекса РФ разворот на восток означает перефокусировку инвестиций. Около 40% инвестпрограммы группы «Россети» на 2023-2024 годы связано с проектами в Сибири и на Дальнем Востоке. Конечно, речь идет в том числе о решении внутрироссийских задач. Но своевременное развитие сети, ее надежное функционирование играют также ключевую роль в реализации стратегических инициатив, нацеленных на рост двустороннего товарооборота с КНР», — подчеркнул Рюмин.

Сейчас крупнейшим проектом «Россетей» является развитие Восточного полигона железных дорог. Также идет активная работа по электроснабжению промышленных площадок, создающихся с китайскими партнерами, например, Амурского газохимического комплекса — СП компаний СИБУР и Sinopec.



Рюмин добавил, что в энергетической отрасли также есть возможности для кооперации с Китаем. На фоне санкций, введенных с 2014 года против России, «Россети» сократили зависимость от зарубежных производителей с 40% до 6,1%; продолжается сотрудничество с поставщиками из дружественных стран для замещения групп оборудования, которые не производятся в нужном объеме в РФ.